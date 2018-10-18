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В Казахстане 2 млн граждан планируют обеспечить жильем

Общество

По программе ипотечного кредитования приобрести жилье смогут 100 тыс. семей

В Казахстане 2 млн граждан планируют обеспечить жильем
Юрий Пименов. Лирическое новоселье (фрагмент). 1965

Астана, 18 октября 2018, 10:05 — REGNUM  В течение пяти лет по программе «Нурлы жер», продленной президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым на 5 лет, планируется построить 76,6 млн кв. м жилья, заявил 18 октября министр финансов Казахстана Алихан Смаилов, сообщает агентство «Казинформ».

Министр добавил, что в течение пяти лет планируется обеспечить жильем 2 млн граждан Казахстана. По словам Смаилова, по программе ипотечного кредитования «7−20−25» более 100 тыс. семей смогут приобрести жилье.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября в ходе послания к народу Нурсултан Назарбаев заявил, что в республике не должно быть очередей на бесплатное жилье. По мнению президента, все нуждающиеся должны селиться в кредитное жилье.

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