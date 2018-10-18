Главному тыловику МВД по Карачаево-Черкесии изменили меру пресечения

Черкесск, , 09:55 — REGNUM Начальнику тыла МВД по Карачаево-Черкесии Мухтару Пхешхову изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Такое смягчение меры пресечения для бывшего полковника полиции стало возможным благодаря его сотрудничеству со следствием, сообщили в СКР по региону.

Подозреваемый сотрудничает со следствием, регулярно является по его вызову, приводит доводы следователя «Интерфакс».

Читайте также: Главному тыловику МВД по Карачаево-Черкесии продлили арест

Как сообщало ИА REGNUM, начальник тыла МВД Карачаево-Черкесии Мухтар Пхешхов подозревается в причастности к хищению 22 млн рублей при покупке зданий для размещения подразделений управления федеральной миграционной службы.

В 2016 году, как считают следователи, он вступил в сговор с двумя жителями республики Билялом Джанибековым и Али Анчоковым с целью хищения бюджетных средств. Подозреваемые приобрели по завышенной цене объекты недвижимости для УФМС.

Читайте также: Начальника тыла МВД Карачаево-Черкесии объявили в розыск

Джанибекову уже предъявлено обвинение в хищении, а Анчоков находится в федеральном розыске. Вначале следствия и Пхешхов был объявлен в розыск. Но 5 августа 2018 года он добровольно явился в следственные органы со своим адвокатом и был задержан.