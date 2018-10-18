Четверг, 18 Октября 2018 года
10:45:37 МСК

Главному тыловику МВД по Карачаево-Черкесии изменили меру пресечения

Общество

Следователи учли его желание помочь расследованию

Черкесск, 18 октября 2018, 09:55 — REGNUM  Начальнику тыла МВД по Карачаево-Черкесии Мухтару Пхешхову изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Такое смягчение меры пресечения для бывшего полковника полиции стало возможным благодаря его сотрудничеству со следствием, сообщили в СКР по региону.

Подозреваемый сотрудничает со следствием, регулярно является по его вызову, приводит доводы следователя «Интерфакс».

Читайте также: Главному тыловику МВД по Карачаево-Черкесии продлили арест

Как сообщало ИА REGNUM, начальник тыла МВД Карачаево-Черкесии Мухтар Пхешхов подозревается в причастности к хищению 22 млн рублей при покупке зданий для размещения подразделений управления федеральной миграционной службы.

В 2016 году, как считают следователи, он вступил в сговор с двумя жителями республики Билялом Джанибековым и Али Анчоковым с целью хищения бюджетных средств. Подозреваемые приобрели по завышенной цене объекты недвижимости для УФМС.

Читайте также: Начальника тыла МВД Карачаево-Черкесии объявили в розыск

Джанибекову уже предъявлено обвинение в хищении, а Анчоков находится в федеральном розыске. Вначале следствия и Пхешхов был объявлен в розыск. Но 5 августа 2018 года он добровольно явился в следственные органы со своим адвокатом и был задержан.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Расследование преступлений сотрудников правоохранительных органов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить