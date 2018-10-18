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Безобразием назвали в Госдуме ситуацию со сносом домов в Боровске

Общество

Власти города решили снести исторические здания древнего города

Безобразием назвали в Госдуме ситуацию со сносом домов в Боровске
Снос здания

Москва, 18 октября 2018, 09:44 — REGNUM  Безобразием назвал член президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы Николай Коломейцев ситуацию со сносом домов исторического центра Боровска, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

«Это безобразие! Уровень управляющих не соответствует необходимой компетенции», — сказал Коломейцев.

Власти подмосковного города приняли решение снести лучшие дома исторического центра древнего города. Минкультуры РФ готово придать статус исторического поселения Боровску, которого он был лишен в 2010 году, только к концу 2019 года, местные жители опасаются, что к тому времени от города ничего не останется.

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