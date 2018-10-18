Четверг, 18 Октября 2018 года
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Три омских медучреждения оказались в лидерах по засору канализации

Общество

Трубы были забиты настолько, что перестали принимать сточные воды

Омск, 18 октября 2018, 09:38 — REGNUM  Среди нарушителей правил эксплуатации систем водоотведения, которых особо выделили сотрудники омского водоканала в связи с засором канализации, оказались три медицинских учреждения Омска. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба компании «Росводоканал Омск».

В немилости у коммунальщиков оказались кардиологический диспансер на улице Бульварная, Областная клиническая больница на Березовой и поликлиника Западно-Сибирского медицинского центра Федерального медико-биологического агентства России по ул. Красный Путь. Если в первом случае засор был связан с работой стройплощадки, расположенной по соседству, то в двух других — непосредственно с работой медучреждений.

«В данных случаях причиной засоров стал сброс в канализацию остатков бинтов, марли и ваты. Практически ежемесячно канализационные сети этих медицинских учреждений забиваются мусором настолько, что перестают принимать сточные воды», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прочищать такие засоры приходилось с использованием специальной техники и оборудования.

На предприятии напомнили, что любые текстильные отходы: тряпки, ветошь, бинты, влажные салфетки являются губительными для городской канализации. Скручиваясь в мотки, они забивают трубопроводы глухой «пробкой», поэтому бытовому и строительному мусору, полиэтиленовым пакетам, пищевым отходам не место в городской системе водоотведения.

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Развитие систем водоснабжения и водоотведения
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