Четверг, 18 Октября 2018 года
10:46:37 МСК

Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы вновь зашкаливает

Общество

Зафиксировано трехкратное превышение его содержания в воздухе

Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы вновь зашкаливает
В противогазе

Москва, 18 октября 2018, 09:35 — REGNUM  В Москве зафиксирован резкий скачок содержания сероводорода в воздухе. Согласно данным датчиков «Мосэкомониторинга», превышение предельно допустимой концентрации этого газа произошло в ночь с 17 на 18 октября на востоке и юго-востоке столицы. Об этом сообщается на сайте экологической службы.

Так, содержание вредного вещества на улице Гурьянова превысило допустимую норму в 3,4 раза. Отклонение от нормы в 2,2 раза вечером 17 октября зафиксировала станция экомониторинга в Выхино-Жулебине. Ближе к полуночи резкий скачок содержания сероводорода произошёл в районе Печатники. Здесь было отмечено 0,0274 мг/м3 — при предельно допустимой норме на уровне 0,008 мг/м3.

Также уровень сероводорода был превышен в районах Косино-Ухтомский, Рязанский, Капотня и Марьино.

Как сообщало ИА REGNUM, превышение содержания нормы сероводорода в воздухе в 3,3 раза на юго-востоке Москвы было зафиксировано и вечером 15 октября. Содержание вредного вещества в воздухе превышало норму в течение восьми часов в районе Печатники.

Читайте ранее в этом сюжете: Превышение нормы сероводорода в воздухе зафиксировали в Москве

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сводки погоды и экомониторинг в Москве и Подмосковье
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить