Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы вновь зашкаливает

Москва, , 09:35 — REGNUM В Москве зафиксирован резкий скачок содержания сероводорода в воздухе. Согласно данным датчиков «Мосэкомониторинга», превышение предельно допустимой концентрации этого газа произошло в ночь с 17 на 18 октября на востоке и юго-востоке столицы. Об этом сообщается на сайте экологической службы.

Так, содержание вредного вещества на улице Гурьянова превысило допустимую норму в 3,4 раза. Отклонение от нормы в 2,2 раза вечером 17 октября зафиксировала станция экомониторинга в Выхино-Жулебине. Ближе к полуночи резкий скачок содержания сероводорода произошёл в районе Печатники. Здесь было отмечено 0,0274 мг/м3 — при предельно допустимой норме на уровне 0,008 мг/м3.

Также уровень сероводорода был превышен в районах Косино-Ухтомский, Рязанский, Капотня и Марьино.

Как сообщало ИА REGNUM, превышение содержания нормы сероводорода в воздухе в 3,3 раза на юго-востоке Москвы было зафиксировано и вечером 15 октября. Содержание вредного вещества в воздухе превышало норму в течение восьми часов в районе Печатники.

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