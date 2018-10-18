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«Приятель» Эмманюэля Макрона с Антильских островов вновь угодил за решетку

Общество

Педагогические способности президента Франции не оправдали ожиданий

«Приятель» Эмманюэля Макрона с Антильских островов вновь угодил за решетку
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эмманюэль Макрон

Мариго, Франция, 18 октября 2018, 09:33 — REGNUM  Юноша с Антильских островов, прославившийся благодаря совместному фото с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, вновь попал в полицейский участок, пишет газета El Mundo 17 октября.

Сфотографировавшийся с президентом Рольф Флеминг был арестован на острове Сен-Мартен за хранение наркотиков. При аресте он оказал сопротивление полицейским.

Таким образом, Флеминг не последовал совету Макрона. 1 октября президент, узнав, что молодой человек только что отбыл длительный тюремный срок за кражу, порекомендовал ему оставить преступную жизнь ради матери, которая «заслуживает лучшего».

Фото Эмманюэля Макрона в компании двух молодых людей бандитского вида, показывающих неприличные жесты, вызвало полемику во Франции и негативно отразилось на имидже главы государства.

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Политическая жизнь Франции
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