В Петербурге задержан мужчина, обстрелявший подростков из «травмата»

Санкт-Петербург, , 09:33 — REGNUM В Петербурге сотрудники полиции задержали 33-летнего мужчину, который в ночь с 13 на 14 октября открыл огонь из травматического оружия по группе шумевших подростков в одном из дворов Приморского района. В результате стрельбы 16-летний юноша получил многочисленные ранения.

Как напомнили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, конфликт произошел в ночь на воскресенье на улице Оптиков у дома 45. Двое прохожих сделали замечание шумной компании молодых людей, но не нашли взаимопонимания. Тогда один из взрослых достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в сторону подростков, ранив 16-летнего юношу.

Участники конфликта скрылись, а пострадавший был госпитализирован. Полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство») и приступила к поиску стрелка. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан.

По данным «Фонтанки», этот мужчина живет по соседству с пострадавшим подростком, получившим рваную рану лица и другие повреждения. Пистолет подозреваемый выбросил в Неву.

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Напомним, ранее полицией был задержан 49-летний мужчина, затеявший 18 августа стрельбу на набережной Мартынова в Санкт-Петербурге. Тогда обошлось без пострадавших.