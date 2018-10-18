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В столице Украины планируют резко сократить количество маршруток

Общество

Планируется сохранить только некоторые маршруты

В столице Украины планируют резко сократить количество маршруток
Norbert Aepli
Маршрутный автобус. Киев

Киев, 18 октября 2018, 09:28 — REGNUM  В Киеве могут резко сократить количество маршруток, сообщают 18 октября «Украинские новости».

Согласно сообщению, депутаты Киевского горсовета разрабатывают городскую комплексную целевую программу развития транспортного обслуживания населения и обеспечения безопасности дорожного движения на 2019−2024 годы. Пока окончательных решений нет, однако уже есть предложения: например, сократить количество маршруток. Депутаты считают, что нужно избавиться от нелегальных маршруток, которых более 40% в городе, а также от устаревших автомобилей.

Отмечается, что отменять маршрутки совсем не планируется, их могут оставить для того, чтобы сохранить маршруты в некоторых частях города.

Напомним, ранее в Киеве подняли цены на проезд в общественном траспорте: с 12 рублей до 19 рублей в среднем.

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