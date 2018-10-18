Лотерея Mega Millions разыграет гигантский джекпот — $868 млн

Вашингтон, , 09:11 — REGNUM Организаторы одной из самых популярных лотерей Соединенных Штатов Mega Millions объявили, что джекпот на следующий розыгрыш вырос до рекордных $868 млн. Об этом пишет 17 октября газета The Washington Post.

По сведениям издания, очередной розыгрыш Mega Millions состоится в пятницу, 19 октября. В прошлый раз джекпот не достался никому, однако восемь жителей США выиграли по $1 млн, а еще одному счастливчику достался приз в $5 млн, говорится в статье.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что один из жителей Канады, купивший билет национальной лотереи «6 из 49», стал обладателем джекпота в размере пяти миллионов канадских долларов (порядка $3,9 млн).

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