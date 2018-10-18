Африканская чума свиней вновь вспыхнула на северо-востоке Китая

Шэньян, Китай, , 09:04 — REGNUM Власти Китая подтвердили новый случай заражения свиней в провинции Ляонин на северо-востоке Китая африканской чумой свиней, сообщает 17 октября агентство Синьхуа.

По информации Министерства сельского хозяйства Китая, среди более, чем 160 свиней, выращиваемых на одной из ферм города Паньцзинь, 43 оказались инфицированными, все они умерли. Местные власти немедленно инициировали проведение всех профилактических мер, включая уничтожение больных свиней.

Напомним, что первая в Китае вспышка африканской чумы свиней произошла в августе 2018 года в провинции Ляонин, после чего болезнь была зафиксирована в целом ряде других провинций, включая Чжэцзян, Хэйлунцзян, Внутреннюю Монголию, Хэнань, Аньхой и Цзянсу.

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