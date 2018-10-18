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Госстат: На Украине на одну вакансию приходится три безработных

Общество

По официальной статистике на Украине официально зарегистрировано 287,1 тыс. безработных

Госстат: На Украине на одну вакансию приходится три безработных
Казимир Малевич. Безработная девушка (фрагмент). 1904

Киев, 18 октября 2018, 09:01 — REGNUM  На трех безработных на Украине в конце сентября 2018 года пришлась одна вакансия, сообщает пресс-служба государственной службы статистики Украины.

Согласно статистическим данным, размер пособия по безработице на конец сентября составил 2,51 тыс. гривен ($90). Также на конец сентября 201 года на Украине было зарегистрировано 287,1 тыс. безработных. В конце сентября 2017 года на Украине было 303 тыс. безработных.

Напомним, по данным госстата Украины, уровень безработицы среди экономически активного населения страны во втором квартале 2018 года составил 8,3%, или 1,5 млн человек при 16,5 млн экономически активных граждан.

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Безработица
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