Госстат: На Украине на одну вакансию приходится три безработных

Киев, , 09:01 — REGNUM На трех безработных на Украине в конце сентября 2018 года пришлась одна вакансия, сообщает пресс-служба государственной службы статистики Украины.

Согласно статистическим данным, размер пособия по безработице на конец сентября составил 2,51 тыс. гривен ($90). Также на конец сентября 201 года на Украине было зарегистрировано 287,1 тыс. безработных. В конце сентября 2017 года на Украине было 303 тыс. безработных.

Напомним, по данным госстата Украины, уровень безработицы среди экономически активного населения страны во втором квартале 2018 года составил 8,3%, или 1,5 млн человек при 16,5 млн экономически активных граждан.