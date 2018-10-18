Эхо взрыва в Керчи: в Прикамье озаботились безопасностью

Пермь, , 09:28 — REGNUM В Пермском крае реакцией на трагические события в Керчи станет видеоконференция, которую проведет министр образования региона Раиса Кассина. Она выйдет на связь с директорами средних специальных учебных заведений и главами управления образования региона, сообщает портал 59.ru/.

На видеоконференции особое внимание уделят вопросу безопасности, а также неравнодушия.

«Во время общения с руководителями Раиса Кассина напомнит о том, насколько важно соблюдать требования безопасности, но в первую очередь речь пойдет о неравнодушии. Случай в Керчи в очередной раз доказывает, насколько внимательными взрослые должны быть к детям и подросткам, как важно реагировать на изменения в их поведении, выяснять причины этого и стараться помочь», — отметили в министерстве образования и добавили, что глава ведомства края попросит подчиненных относиться к воспитательной и социальной работе не формально, а проявлять личное участие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября в Керченском политехническом колледже прогремел взрыв, а затем началась стрельба. По последним данным, погибли 20 человек, пострадали около 50. В свершении убийства подозревается учащийся четвертого курса колледжа. Сам он после взрыва и стрельбы покончил жизнь самоубийством.

СМИ сообщают, что парень не был трудным подростком, не состоял на учёте в полиции. Его знакомые признались, что молодой человек был зол на преподавателей и обещал им отомстить.

Стоит отметить, что в феврале 2018 года Пермь пережила нападение на учеников четвертого класса и преподавателя в школе № 127. Тогда обошлось без смертельных случаев, но ряд детей и учитель получили тяжелые травмы.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что вооруженное нападение совершили двое подростков, один из которых является учеников этой школы. Эксперты вынесли заключение, что один из парней в момент совершения преступления был невменяемым.

После этого ЧП в Прикамье активно обсуждали меры безопасности в школах. Было принято решение о создании информационной системы по выявлению детей из «группы риска». В настоящее время проект проходит тестирование в нескольких школах Перми, а с нового учебного года (2019/2020) методики начнут внедрять массово.

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