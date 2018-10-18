В Западно-Казахстанской области уволят более 300 полицейских

Астана, , 08:53 — REGNUM В департаменте внутренних дел Западно-Казахстанской области более 300 полицейских попадают под сокращение в рамках программы оптимизации, сообщает 17 октября новостной портал западного Казахстана «Мой город» со ссылкой на заместителя начальника департамента полиции региона Берика Аймурзина.

По его словам, в связи с оптимизацией полицейские будут лишены некоторых, несвойственных им функций. В рамках поручения президента Казахстана Нурсултана Назарбаева готовится проект, в рамках которого некоторые функции полиции перейдут другим органам.

Аймурзин добавил, что департамент внутренних дел будет переименован в департамент полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября Нурсултан Назарбаев в ходе своего обращения к народу заявил, что Казахстану необходимо провести глубокие и качественные преобразования в работе правоохранительных органов.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев предложил провести глубокую реформу МВД