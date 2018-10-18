Доля коррупционных преступлений в военкоматах Казахстана выросла до 50%

Астана, , 08:37 — REGNUM За последние пять лет до 50% вырос удельный вес коррупционных преступлений от общего числа правонарушений среди военнослужащих органов военного управления в Казахстане, сообщает 17 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на военного прокурора Алма-Атинского гарнизона Тлежана Саткена.

По его словам, в 2014 году удельный вес коррупции в военкоматах составлял 3%, в 2015 — 22%. Случаи взяточничества распространены при выдаче военных билетов, предоставлении отсрочки от армии, а также за оказание содействия при зачислении в военно-техническую школу.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре агентство по делам госслужбы и противодействия коррупции заподозрило в получении взятки заместителя начальника объединенного подразделения по делам обороны Щучинска.

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