На юго-западе Китая принят закон о защите биологического разнообразия видов

Куньмин, Китай, , 08:28 — REGNUM Провинция Юньнань на юго-западе Китая выпустила закон о защите местного биологического разнообразия, сообщает 17 октября агентство Синьхуа.

Закон был одобрен на пятой сессии Постоянного комитета Юньнаньского собрания народных представителей 13-го созыва. Закон вступает в действие с 1 января 2019 года. В рамках закона должна быть создана система защиты биоразнообразия региональных экосистем и видов под контролем правительства.

Закон содержит также перечень видов, находящихся под угрозой, и предписывает предпринять все возможные усилия по защите редких видов животных. Особое внимание должно быть уделено защите уникальных видов флоры и фауны Юньнаня. Кроме того, введен запрет на ввоз инородных местной экосистеме видов животных без особого на то разрешения властей.

Напомним, что провинция Юньнань является домом для целого ряда уникальных и редких видов животных, а также растений, а также одной из 34 зон в мире, где биологическое разнообразие видов находится под угрозой. Одним из таких редких видов животных, обитающих в провинции, является азиатский слон.

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