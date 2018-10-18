Почти половина военных США уверены в скором начале войны

Вашингтон, , 08:27 — REGNUM Около половины военнослужащих Соединенных Штатов Америки выразили уверенность, что США в скором времени будут вовлечены в серьезные военные действия, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного изданием Military Times.

Так, 46% американских военных считают, что США примут участие в военных действиях в течение следующего года. При этом в 2017 году такой точки зрения придерживались лишь 5% респондентов.

Напомним, согласно результатам соцопроса, проведенного изданием Economist совместно с институтом исследований общественного мнения YouGov, лишь 2% граждан США считают Россию союзником Соединенных Штатов. Вместе с тем 34% американцев считают РФ врагом своей страны.

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