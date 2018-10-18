Ушел из жизни гитарист группы All That Remains Оли Херберт

Бостон, США, , 08:20 — REGNUM Один из основателей металкор-группы All That Remains Оли Херберт скончался в возрасте 44 лет. Об этом сообщили его коллеги на странице группы в Facebook 17 октября.

«Мы были опустошены, когда узнали, что Оли Херберт, наш друг, гитарист и один из основателей All That Remains умер. Оли был невероятно талантливым гитаристом и автором песен, он определял рок и метал с северо-востока. Его влияние на эти жанры и на нашу жизнь будет продолжаться», — написали участники коллектива.

О причинах смерти музыканта не сообщается.

Американская группа All That Remains образовалась в 1998 году в штате Массачусетс. За это время она выпустила 8 альбомов.