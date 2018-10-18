ЛНР: в Харьковской области радикальных исламистов курирует террорист

Луганск, , 08:46 — REGNUM В Харьковской области организацией радикальных исламистов занимается член «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявили в МГБ Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщает 17 октября «Луганский информационный центр».

Согласно сообщению, в Харьковской области в мечети «Фатима» регулярно проходят встречи радикальных исламистов. Возглавляет мечеть Рамиль Ахметов, завербованный «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Исламист также поддерживает связь с Меджлисом крымскотатарского народа (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и с радикалами из Турции и Азербайджана. Также Ахметов является посредником между украинскими исламистами и представителями ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отмечается, что в мечеть «Фатима» регулярно ходят около 450 человек.

Напомним, ранее ФСБ задержало уроженца Дагестана, который был завербован службой безопасности Украины (СБУ) для устранения одного из лидеров Донецкой Народной Республики (ДНР).