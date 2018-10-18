Сестра пропавшей в Японии француженки обратилась к Макрону и Абэ

Париж, , 07:59 — REGNUM Сестра француженки Тифани Верон, пропавшей в конце июля в Японии, обратилась к президенту Франции Эммануэлю Макрону и премьер-министру Японии Синдзо Абэ в среду, 17 октября, в Елисейском дворце, чтобы выразить свою обеспокоенность, сообщает Le Figaro.

«Господин Президент, я сестра Тифани Верон, пропавшей в Японии», — заявила Сибил Верон, когда лидеры поднялись по ступеням Елисейского дворца после совместного заявления для прессы. Молодая женщина заняла место среди журналистов.

Эммануэль Макрон повернулся к ней и сказал: «Мы собираемся обсудить это, но в подходящей обстановке». «Дипломатическая команда позаботится о вас, но я не привык заниматься этими проблемами перед прессой», — добавил президент.

Затем члены дипломатической команды пригласили Сибил Верон войти в Елисейский дворец. Главы государств пообещали, что Франция и Япония будут взаимодействовать в этом вопросе», — заявила Сибил Верон, отметив, что до сих пор сотрудничество было «очень ограниченным».

Напомним, 36-летняя француженка Тифани Верон, живущая в Пуатье пропала 29 июля 2018 года в Японии. Девушка отправилась на прогулку в Никко, туристический город на северо-востоке Японии. Прокуратура Пуатье начала расследование по факту похищения.