Очереди и обвал сайтов: в Канаде вырос спрос на марихуану

Оттава, , 08:03 — REGNUM Спрос на марихуану в первый день после официального разрешения на хранение и употребление этого вещества в Канаде значительно вырос. В магазинах возникли очереди, на сайтах — неполадки, передает телеканал CTV Toronto.

Так, в провинции Альберта на один из сайтов в течение часа поступило более тысячи заказов. Очередь насчитывает еще 11 тыс. заявок.

Наплыв покупателей привел к техническим неполадкам на других сайтах — заказы нескольких тысяч клиентов пока не обработаны. При этом опросы свидетельствуют, что около 70% жителей Канады не собираются употреблять марихуану после легализации.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября канадские власти узаконили покупку и продажу марихуаны в медицинских целях. Купить это вещество можно в нескольких магазинах и в интернете. Ранее употребление марихуаны было легализовано в Уругвае.

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