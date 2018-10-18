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Температуру воздуха на социальных объектах стали контролировать жёстче

Общество

Ведомство требует от руководителей учреждений ежедневно контролировать температуру воздуха в помещениях

Температуру воздуха на социальных объектах стали контролировать жёстче
Отопление

Москва, 18 октября 2018, 07:28 — REGNUM  В связи с наступлением холодов и началом эпидемического сезона в детских садах, школах, медицинских учреждениях и на прочих объектах социальной сферы установлен более жесткий режим контроля за санитарно-гигиеническим состоянием и температурой воздуха. Об этом говорится в опубликованном 18 октября заявлении Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства в ходе контрольно-надзорных мероприятий не только оценивают температуру воздуха в помещениях, но и контролируют исправность систем отопления. Роспотребнадзор требует от руководителей учреждений ежедневно контролировать температуру воздуха в помещениях, а при несоблюдении гигиенических нормативов немедленно принимать соответствующие меры.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в результате аномально теплой погоды энергетикам Москвы пришлось на 20% снизить температуру подаваемой в отопительную систему воды.

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Отопительный сезон
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