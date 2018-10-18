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Эксперимент с самозанятыми: депутаты Татарии рассмотрят пакет поправок

Общество

Сессия Госсовета РТ пройдёт 18 октября 2018 года

Казань, 18 октября 2018, 07:04 — REGNUM  Депутаты Татарии на очередной сессии Госсовета 18 октября 2018 года в рамках основной повестки рассмотрят сразу три федеральных инициативы, касающихся эксперимента с самозанятыми, в котором вместе с ещё тремя регионами участвует республика. Основной законопроект «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» помимо Татарии затронет интересы жителей Москвы, Московской и Калужской областей, передаёт корреспондент ИА REGNUM

Напомним, в пилотных регионах спецрежимом смогут воспользоваться россияне, получающие доход от деятельности, но у которых нет работодателя и привлечённых наемных работников. Эксперимент затронет и тех, кто работает через интернет, чей годовой доход составляет не более 2,4 млн рублей.

Начать эксперимент планируют с 1 января 2019 года и вплоть до конца 2028 года. Самозанятые смогут оформиться как налогоплательщики через специальное мобильное приложение «Мой налог». Налог для них составит 4% от дохода на услуги и товары для граждан, и 6% для случаев продажи юрлицам или индивидуальным предпринимателям. Участников эксперимента освободят от подоходного налога, который составляет 13%, и налога на добавленную стоимость. Страховые пенсионные взносы они будут уплачивать добровольно.

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В рамках сессии помимо основного законопроекта депутаты Татарии рассмотрят проект федерального закона № 551 847−7 «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и проект федерального закона № 551 846−7 «О внесении изменений в статьи 56 и 146 Бюджетного кодекса Российской Федерации». В последнем планируется учесть распределение доходов, получаемых от специального налогового режима. Доходы от уплаты налога на профессиональный доход по налоговой ставке, установленной в размере 4%, в бюджет региона идут в размере 62,5% от суммы, а по ставке 6% — 75%.

Напомним, 18 октября 2018 года пройдёт очередное заседание Госсовета РТ, в основную повестку которого включено 33 вопроса. В их числе — проект бюджета на 2019 год (первое чтение), бюджет ТФОМС на 2019 год, поправки к закону «О государственной поддержке развития личных подсобных хозяйств на территории Республики Татарстан», которые дополняют перечень видов деятельности, на осуществление которых предоставляются субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство.

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Проблемы самозанятых
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