Рекордные темпы: Китай вывел из нищеты еще 85 уездов по всей стране

Пекин, , 07:02 — REGNUM Бедность побеждена в еще 85 уездах Китая, в результате чего они были вычеркнуты из списка нищих районов страны, приблизив Китай к цели построения общества умеренного достатка во всех аспектах к 2020 году, сообщает 17 октября агентство Синьхуа.

Соответствующее заявление было сделано Ведущей группой отдела Госсовета КНР по развитию и борьбе с бедностью в рамках пятого Национального дня борьбы с нищетой, который в 2018 году выпал на 17 октября.

Таким образом, это наибольшее число уездов, которые были выведены из состояния нищеты с того момента, как в 2015 году китайские власти подняли все силы на борьбу с бедностью. С тех пор нищими перестали быть в общей сложности 153 уезда.

Отметим, что уезд вычеркивается из списка нищих в том случае, если численность населения, живущих в нищете не превышает 2% от общей его численности. При этом нищими считаются люди, чей общий годовой доход на душу населения не превышает 2,3 тыс. юаней (около $333) в ценах 2010 года. В наименее развитых западных регионах страны нищими перестают быть уезды с количеством бедняков менее 3% их населения.

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