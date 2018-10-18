Шахназаров: современная российская элита не может ничего предложить стране

Москва, , 06:25 — REGNUM Современная российская элита не способно ответить на народный запрос о национальной идее, поэтому она пришла к выводу, что народу не нужна никакая идея в принципе, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Современная элита российская не может предложить идею… Она не может предложить стране, нации никакую идею. Вот она и говорит, что ее не надо предлагать. Я не думаю, что это некий осознанный план, но в этих словах чувствуется вот это», — заявил Шахназаров, комментируя выступление министра культуры Владимира Мединского на форуме «Валдай».

По мнению режиссера, те вопросы, которые современная российская элита не способна решить, она их пытается выдавить за рамки обсуждаемого. При этом вопросы эти никуда не денутся, поэтому решать их придется.

«Элиты приходят и уходят, а Россия вечна», — подвел итог Шахназаров.

Ранее политолог Дмитрий Куликов заявил, выступая в том же эфире, что новая идея России может быть выработана на основе синтеза досоветского сверхконсерватизма с его идеей Третьего Рима и советского сверхмодернизма.

Читайте ранее в этом сюжете: Куликов: в советском проекте была сверхмодернистская идеология