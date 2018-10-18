Камчатка скорбит по погибшим в Керчи

Петропавловск-Камчатский, , 06:19 — REGNUM Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин выразил соболезнования родным и близким погибших в политехническом колледже города Керчь, а также всем жителям республики Крым. Глава региона подчеркнул, что шокирован подобной жестокостью, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«От имени всех жителей Камчатки выражаю искреннее соболезнование родственникам и друзьям погибших в этой страшной трагедии. Жесткость людей, которые смогли пойти на такое преступление, просто не укладывается в голове. Нет таких слов, которые могли бы передать боль близких. Будьте сильными в эти тяжелые минуты. Камчатка скорбит вместе с вами», — сказал губернатор Камчатки.

Владимир Илюхин добавил, что желает всем, кто получил ранения во время взрыва, скорейшего выздоровления. Случившееся в Керчи он назвал «чудовищным преступлением». Телеграмма с соболезнованиями от всех жителей Камчатки направлена в адрес главы республики Крым Сергея Аксёнова.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в столовой политехнического колледжа крымского города Керчь прогремел взрыв. По данным НАК трагедия унесла жизни 19 человек. Тело, подозреваемого в совершении преступления, обнаружено на месте ЧП.

СК РФ возбудил уголовное дело в связи с терактом, однако потом переквалифицировал его в «Убийство двух и более лиц».