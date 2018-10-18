Губернатор Хабаровского края выразил соболезнования родным погибших в Керчи

Хабаровск, , 06:09 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал выразил соболезнования родным и близким погибших в политехническом колледже в Керчи. Трагедию глава региона назвал горем для всей страны», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Соболезную родным и близким тех, чьи жизни унесла трагедия в Керчи. Страшно, когда жизнями людей так легко и бессердечно распоряжаются другие люди. Страшно, что это стало уже обыденностью. Трагедия в Крыму стала горем для всей страны. Керчь! Скорбим вместе с вами!», — написал Сергей Фургал в своём Инстраграм.

Жители Хабаровского края, постоянно общающиеся с губернатором в Инстаграм, оставляют сейчас сотни комментариев под его сообщением.

«Это для всех горе! Государство должно брать такие потери на заметку! В любое время такое может произойти в любом городе страны! Возьмите на заметку: в каждой школе, в каждом детском садике, в каждом колледже и институте должны стоять: металлоискатели, как минимум два, два сотрудника полиции и два проверяющих! Вот тогда вероятность таких смертей уменьшится! Займитесь этим. Обычно ведь правительство даёт приказы подежурить две-три недели после каждой трагедии, а потом всё сходит на нет. Нужно защитить наших детей! Нужно предотвратить любую возможность таких трагедий!», — написал хабаровчанин в Инстаграм Сергея Фургала.

Другие подписчики губернатора в социальной сети выражают скорбь и соболезнования всем родным и близким погибших в Керчи детей.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в помещении столовой политехнического техникума в Керчи произошёл взрыв. По данным, уточненным НАК, 19 человек погибли. СКР возбудил дело о теракте, но позже переквалифицировал его в «Убийство двух и более лиц».

В Крыму объявлен трёхдневный траур.