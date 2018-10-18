Шахназаров: Капитализм всё превращает в товар, даже ЛГБТ

Москва, , 05:42 — REGNUM Суть российского консерватизма заключается в стремлении народа вернуться к социализму из капиталистической действительности, превращающей всё в товар, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Никуда не уйдешь от Маркса и Ленина: бытие определяет сознание. Современное капиталистическое общество, оно такое, и никаким другим оно не будет. Капитализм всё превращает в товар. Капитализм превращает в товар и ЛГБТ-сообщество, это тоже часть современного капиталистического взгляда, это необходимо для расширения рынков, для создания товара», — заявил Шахназаров, отмечая, что именно на этом кроется основа современного капиталистического общества.

По словам эксперта, наше общество находится в промежуточном состоянии, когда оно от либерализма не получило того, что хотело бы получить, и начинает, наоборот, возвращаться к ценностям советским, социалистическим. Таким образом, российский консерватизм есть стремление к социализму.

В эфире ток-шоу профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев также отметил, что в современном мире ведется война постмодернизма с консерватизмом. При чем оружием уничтожения консерватизма является уничтожение семьи средствами пропаганды ЛГБТ.

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