В Китае научат пожилых людей, как не стать жертвами интернет-мошенников

Пекин, , 04:57 — REGNUM Новая образовательная программа была запущена в Пекине, целью которой является научить пожилых людей, как не стать жертвами интернет-мошенников, сообщает 17 октября агентство Синьхуа.

Программа инициирована китайским интернет-гигантом Tencent под патронатом Верховной народной прокуратуры и Министерства общественной безопасности КНР наряду с Национальной рабочей комиссией по проблеме. В её рамках будет проведена серия онлайн-уроков, видеоклипов и статей, в которых будет наглядно показано, как защититься от мошенников.

Согласно докладу, опубликованному компанией Tencent и интернет-порталом people. cn в июне 2018 года, 37% пожилых людей в Китае становятся жертвами интернет-мошенников. Основными причинами тому являются крайне низкие познания людей среднего возраста и старше в сфере интернета.

Напомним, что Китай методично усиливает борьбу телефонным и интернет-мошенничеством в последние годы. Только в 2017 году китайская полиция раскрыла порядка 78 тыс. случаем телекоммуникационного мошенничества.

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