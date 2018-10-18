Еще один «караван мигрантов» потянулся в США

Вашингтон, , 04:52 — REGNUM К границе Соединенных Штатов движется «караван мигрантов» из Гондураса, насчитывающий около 4 тысяч человек, сообщает телеканал NBC.

По словам источника в американском правительстве, которые приводит телеканал, этот «караван» разделен на две группы. Одна из них находится недалеко от границы между Мексикой и Гватемалой. Отмечается, что большую часть мигрантов составляют дети, так как миграционная политика США запрещает брать несовершеннолетних под стражу.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что из Гондураса в Соединенные Штаты движется «огромный караван людей», и призвал власти остановить его еще до достижения американской границы.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября Дональд Трамп заявил, что США могут лишить Гондурас финансовой поддержки, в том числе и программ гуманитарной помощи, из-за «каравана мигрантов». Он заявил: если правительство Гондураса не примет в отношении этого никаких мер, то США прекратят любую помощь стране.

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