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Скончался турецкий фотожурналист Ара Гюлер

Общество

Он умер от остановки сердца

Анкара, 18 октября 2018, 04:49 — REGNUM  В Стамбуле скончался турецкий фотожурналист Ара Гюлер на 91-м году жизни, сообщает газета Daily Sabah.

Сообщается, что Гюлер умер в больнице, в отделении интенсивной терапии. Причиной смерти фотокорреспондента стала остановка сердца.

Карьеру фотожурналиста Гюлер начал в 1950 году, а уже в 1958 г. стал первым фотокорреспондентом турецкого филиала американского издательства Time-Life.

Потом Гюлер работал с такими агентствами и издательствами ка Magnum, Parimatch, Stern, The Sunday Times и другими.

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