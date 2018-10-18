Анкара, , 04:49 — REGNUM В Стамбуле скончался турецкий фотожурналист Ара Гюлер на 91-м году жизни, сообщает газета Daily Sabah.

Сообщается, что Гюлер умер в больнице, в отделении интенсивной терапии. Причиной смерти фотокорреспондента стала остановка сердца.

Карьеру фотожурналиста Гюлер начал в 1950 году, а уже в 1958 г. стал первым фотокорреспондентом турецкого филиала американского издательства Time-Life.

Потом Гюлер работал с такими агентствами и издательствами ка Magnum, Parimatch, Stern, The Sunday Times и другими.