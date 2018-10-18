Куликов: Постмодерн убил авторитет, а без него воспитание детей невозможно

Москва, , 04:13 — REGNUM О невозможности воспитания личности в мире, где отрицается авторитет как таковой, заявил политолог Дмитрий Куликов в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Как может быть воспитание, когда весь Постмодерн отрицает такую вещь, как авторитет? Авторитетов нет! Вот этим подросткам заложили это с самого малого возраста, с детского сада… Вне структуры авторитета отмененного, воспитание в принципе невозможно, и это проблема общечеловеческая!», — заявил эксперт.

Напомним, что постмодернизм, как социокультурное явление и концептуальная основа для современного неолиберализма коренным образом пересматривает все основы человеческого бытия: от отрицания авторитета и правды до отрицания смысла, и человека. В условиях отсутствия стержневых структур общества происходит его деградация и разрушение, не говоря уже о невозможности передачи ценностей.

Напомним, что 17 октября в Керчи произошло зверское убийство 19 человек. Учащийся политехнического колледжа, вооруженный огнестрельным оружием, привел в действие самодельное взрывное устройство, после чего покончил жизнь самоубийством. Многие эксперты в связи с этим подняли вопрос о воспитании молодежи и передаче ценностей.

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