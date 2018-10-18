Соцопрос: Половина американских военных ждут крупной войны

Вашингтон, , 04:04 — REGNUM Около 46% военнослужащих армии США полагают, что Соединенные Штаты могут ввязаться в крупный военный конфликт уже в 2019 году. Об этом говорят данные соцопроса, проведенного газетой Military Times.

Половина американских военных (50%) считают, что США не ввяжется в сколь-либо крупный военный конфликт, а 4% воздержались от ответа. Главными противниками в вероятной войне респонденты назвали Россию и Китай. При этом число военнослужащих, назвавших Россию вероятным противником, увеличилось за прошедший год на 18% — с 53% до 71%.

Также более половины военнослужащих армии США — 57% — назвали одной из главных угроз террористические исламистские организации. Помимо этого, 90% военных считают, что большую опасность для США представляют киберугрозы, к которым, по их мнению, Соединенные Штаты не готовы.

Опрос проводился с 20 сентября по 2 октября, в нем приняли участие 800 военнослужащих из американской армии.

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