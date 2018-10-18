Михеев о трагедии в Керчи: вместо «высот свободы» молодежь движется к хаосу

Москва, , 02:58 — REGNUM Постсоветскую молодежь необходимо как-то оградить от влияния агрессивной западной субкультуры, пропагандирующей культ силы, чтобы избежать в будущем трагедий подобно том, что произошла 17 октября в Керчи, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Наше молодое поколение находится в крайне небезопасной ситуации в то время, когда мы делаем вид, что движемся семимильными темпами вместе со всем «прогрессивным человечеством» к каким-то высотам свободы. Надо понимать, что эти «высоты свободы» могут привести к хаосу…», — заявил эксперт, отметив, что молодой человек, совершивший преступление находился под сильным влиянием западной субкультуры.

По словам Михеева, стоит задуматься над бесконечным заигрыванием нашей власти со «свободой» в том понимании, которое было изложено выше. Эксперт напомнил, что Госдума готовится в скором времени рассмотреть законопроект об упрощении продажи нарезного огнестрельного оружия и процедуры его получения.

«Главная проблема… именно в том, что молодое поколение не только в России, но и на всем постсоветском пространстве находится под жестким влиянием агрессивной молодежной субкультуры… Западная субкультура на культе насилия строит всю свою матрицу. Даже справедливость там итог того, что ты сильнее», — продолжил эксперт, добавив, что нужно пристальней следить за интернетом.

Напомним, что 17 октября в Керчи 18-летний учащийся политехнического колледжа привел в здании учебного заведения в действие взрывное устройство и применил огнестрельное оружие, которое находилось при нём, а затем покончил с собой. Результатом нападения стало 19 погибших и около 40 раненых, которые в настоящее время проходят лечение в больницах.

Первый заместитель председателя Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, комментируя ситуацию предложил восстановить в России организацию «по типу Комсомола», дабы молодым людям было чем себя занять.

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