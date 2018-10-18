Калечим, потом лечим: Затулин предложил воссоздать что-то по типу Комсомола

Москва, , 02:37 — REGNUM Восстановить в России молодежные организации по типу советского Комсомола, дабы воспитывать молодежь и не допускать в дальнейшем трагедий, подобно той, что произошла в Керчи, предложил первый заместитель председателя Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"У нас через пару недель будет 100 лет Комсомолу. Все-таки несмотря на все наши слова, никакой молодежной организации, в которой бы 18-летний молодой человек был на виду и вовлекался бы в какую-то общественную жизнь, не только связанную с сидением в интернете, ее до сих пор нет. И это серьезная проблема нашей безопасности теперь, потому что молодые люди подвержены влиянию, и интернет — далеко не всегда хороший учитель, чаще всего — наоборот», — заявил Затулин.

По его словам, не достаточно только заниматься вопросами обеспечения безопасности учебных заведений в России, а необходимо предотвращать трагедии, подобные то, что произошла 17 октября в Керчи, «занимаясь душами людей», то есть воспитанием молодежи.

Напомним, что в результате взрыва в политехническом колледже города Керчи в Крыму, который был устроен 18-летним учащимся этого заведения, погибли 19 человек. Около 40 человек получили ранения, и они остаются в больницах. У нападавшего было при себе огнестрельное оружие. Позже он покончил с собой.

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