Глава Минздрава РФ сообщила, какие травмы получены в керченском колледже

Керчь, Крым, , 01:47 — REGNUM Госпитализированные после стрельбы в Керченском политехническом колледже получили в основном травмы ног, заявила российский министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Комментируя информацию о трагедии в Керчи, в результате которой погибли 19 и пострадали десятки человек, Скворцова заявила, что в основном в больницы привезли с места ЧП людей с травмами нижних конечностей. Травмы тяжелые — с разрывами крупных сосудов и оторванными частями ног.

Напомним, массовое убийство людей произошло в Керчи днем 17 октября. Предположительно, его устроил учащийся колледжа Владислав Росляков, труп которого найдет на месте ЧП. Следственный комитет России расследует уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

В Крыму объявлен трехдневный траур. Скворцова, узнав о трагедии, прибыла в Керчь и взяла ситуацию с пострадавшими под личный контроль.

«По последним данным число погибших в Керченском политехническом колледже составило 19 человек, 37 человек находятся в стационарах», — сообщают в Минздраве РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представитель министерства образования Крыма рассказал о том, в какой семье рос предполагаемый убийца учащихся и сотрудников колледжа.

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