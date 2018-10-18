Глава Минздрава РФ сообщила, какие травмы получены в керченском колледже

Керчь, Крым, 18 октября 2018, 01:47 — REGNUM Госпитализированные после стрельбы в Керченском политехническом колледже получили в основном травмы ног, заявила российский министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Комментируя информацию о трагедии в Керчи, в результате которой погибли 19 и пострадали десятки человек, Скворцова заявила, что в основном в больницы привезли с места ЧП людей с травмами нижних конечностей. Травмы тяжелые — с разрывами крупных сосудов и оторванными частями ног.
Напомним, массовое убийство людей произошло в Керчи днем 17 октября. Предположительно, его устроил учащийся колледжа Владислав Росляков, труп которого найдет на месте ЧП. Следственный комитет России расследует уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.
В Крыму объявлен трехдневный траур. Скворцова, узнав о трагедии, прибыла в Керчь и взяла ситуацию с пострадавшими под личный контроль.
«По последним данным число погибших в Керченском политехническом колледже составило 19 человек, 37 человек находятся в стационарах», — сообщают в Минздраве РФ.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, представитель министерства образования Крыма рассказал о том, в какой семье рос предполагаемый убийца учащихся и сотрудников колледжа.
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