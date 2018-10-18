Четверг, 18 Октября 2018 года
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В ЛНР во всех школах создали комиссии по противодействию коррупции

Общество

Также были созданы специальные счета для благотворительности

Луганск, 18 октября 2018, 00:11 — REGNUM  Во всех общеобразовательных учреждениях Луганской Народной Республики (ЛНР) министерство образования и науки создало комиссии по предупреждению и профилактике коррупции, сообщает 17 октября «Луганский информационный центр».

Согласно сообщению, минобр ЛНР охватил все школы и 79% дошкольных организаций. Также ведомство утвердило методические рекомендации для руководителей образовательных учреждений по предупреждению и противодействию коррупции. Помимо этого в 295 образовательных учреждениях были открыты специальные счета «Благотворительные взносы, гранты и подарки», на которые неравнодушные граждане смогут законно перечислять средства в помощь школам и детским садам.

Напомним, ранее для высших учебных заведений ЛНР закупила в Донецке местные автобусы «Донбасс».

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