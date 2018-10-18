Четверг, 18 Октября 2018 года
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776 сирийских беженцев вернулись домой из Ливана

Общество

776 сирийских беженцев вернулись домой из Ливана; пересечение границы проходило под международным контролем ООН при участии БАПОР

Дамаск, 18 октября 2018, 00:36 — REGNUM  Правительство Ливана объявило о том, что 776 сирийских беженцев, которые пересекли сирийско-ливанскую границу и вернулись в свои дома. Как сообщает египетская ежедневная газета «Аль-Вафд», пересечение границы проходило под международным контролем ООН при участии БАПОР, Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.

Беженцы покинули Ливан через контрольно-пропускные пункты в районе Аль-Маснаа, Абудия и Зумрани. В качестве средства передвижения сирийцы использовали автобусы, предоставленные правительством Сирии, в каждом из которых находились представители ООН.

Возвращение сирийских беженцев на родину из Ливана стало результатом почти четырехмесячных усилий Бейрута и Дамаска, включая проведение переписи населения.

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Зарубежная хроника
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