776 сирийских беженцев вернулись домой из Ливана

Дамаск, , 00:36 — REGNUM Правительство Ливана объявило о том, что 776 сирийских беженцев, которые пересекли сирийско-ливанскую границу и вернулись в свои дома. Как сообщает египетская ежедневная газета «Аль-Вафд», пересечение границы проходило под международным контролем ООН при участии БАПОР, Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.

Беженцы покинули Ливан через контрольно-пропускные пункты в районе Аль-Маснаа, Абудия и Зумрани. В качестве средства передвижения сирийцы использовали автобусы, предоставленные правительством Сирии, в каждом из которых находились представители ООН.

Возвращение сирийских беженцев на родину из Ливана стало результатом почти четырехмесячных усилий Бейрута и Дамаска, включая проведение переписи населения.