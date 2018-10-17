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Взрыв в Керчи: «Поражает цинизм людей, причастных к этой трагедии»

Общество

Жители Югры соболезнуют родственникам и друзьям погибших

Ханты-Мансийск, 17 октября 2018, 22:35 — REGNUM  Жители Югры разделяют горе родственников и друзей граждан, которые погибли 17 октября в результате взрыва в колледже Керчи. Со словами соболезнования выступила и губернатор Наталья Комарова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в окружном департаменте общественных и внешних связей.

«Поражает цинизм людей, причастных к этой трагедии. Мы осуждаем такие деяния, сожалеем о бессмысленных человеческих жертвах», — заявила глава Югры.

«Югра скорбит вместе с вами, Керчь», — добавила губернатор. Также Наталья Комарова пожелала пострадавшим скорейшего выздоровления.

Напомним, трагедия произошла 17 октября в политехническом колледже Керчи. Сработало взрывное устройство, в результате чего 19 человек погибли, ещё десятки находятся в больницах.

Следователи полагают, что устройство привёл в действие один из учащихся колледжа. Этот гражданин позднее покончил с собой.

После произошедшего учебные заведения Крыма возьмут под вооружённую охрану. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Власти некоторых регионах России собрались усилить меры безопасности в образовательных учреждениях. Так, с подобной инициативой выступил челябинский губернатор Борис Дубровский.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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