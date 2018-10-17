Взрыв в Керчи: «Поражает цинизм людей, причастных к этой трагедии»

Ханты-Мансийск, 17 октября 2018, 22:35 — REGNUM Жители Югры разделяют горе родственников и друзей граждан, которые погибли 17 октября в результате взрыва в колледже Керчи. Со словами соболезнования выступила и губернатор Наталья Комарова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в окружном департаменте общественных и внешних связей.
«Поражает цинизм людей, причастных к этой трагедии. Мы осуждаем такие деяния, сожалеем о бессмысленных человеческих жертвах», — заявила глава Югры.
«Югра скорбит вместе с вами, Керчь», — добавила губернатор. Также Наталья Комарова пожелала пострадавшим скорейшего выздоровления.
Напомним, трагедия произошла 17 октября в политехническом колледже Керчи. Сработало взрывное устройство, в результате чего 19 человек погибли, ещё десятки находятся в больницах.
Следователи полагают, что устройство привёл в действие один из учащихся колледжа. Этот гражданин позднее покончил с собой.
После произошедшего учебные заведения Крыма возьмут под вооружённую охрану. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
Власти некоторых регионах России собрались усилить меры безопасности в образовательных учреждениях. Так, с подобной инициативой выступил челябинский губернатор Борис Дубровский.