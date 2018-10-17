Прах Степана Бандеры следует перенести в Киев — глава Института нацпамяти

Киев, , 23:05 — REGNUM В Киеве следует создать национальный пантеон героев, куда будет перенесён прах главаря ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры, заявил руководитель Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович 16 октября, сообщил официальный сайт ведомства.

«Тут можно было бы торжественно перезахоронить Симона Петлюру, Павла Скоропадского, Степана Бандеру и целый ряд других выдающихся украинцев, которые в данный момент похоронены за пределами Украины», — сказано в сообщении.

По мнению сотрудников УИНП, местом нового мемориала мог бы стать парк в центре Киева, в котором ныне располагается арка Дружбы народов.

Отметим, что комментарий УИНП появился в ответ на действия британского журналиста Грэма Филипса, который 15 октября, в годовщину убийства лидера украинских нацистов, посетил его могилу на мюнхенском кладбище Вальдфридгоф, где сорвал флажки Украины и ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), установив баннер с текстом «Здесь похоронен украинский нацист Степан Бандера».

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