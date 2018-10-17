Все школы и детсады Керчи возьмут под вооруженную охрану — Аксёнов

Керчь, Крым, , 21:47 — REGNUM Все школы и детские сады Керчи будут взяты под вооруженную охрану. Об этом 17 октября на встрече с жителями города сообщил глава республики Крым Сергей Аксёнов.

По его словам, сотрудники Росгвардии приступят к дежурству уже с утра 18 октября, дежурство у каждой из 21 школ и каждого из 20 детских садов продлится до момента, «пока не минует угроза». Аксёнов сообщил, что для этого в город прибудут 100 служащих Росгвардии: у каждого учреждения будут находиться как минимум по два сотрудника.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате нападения на политехнический колледж в Керчи днем 17 октября погибли 19 человек. Около 40 остаются в больницах. СКР изначально возбудил дело по статье о теракте, но позже переквалифицировал на статью об убийстве двух и более лиц. В совершении преступления следствие подозревает 18-летнего студента колледжа, найденного в здании заведения позже мертвым.

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