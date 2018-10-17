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Москвичи в течение двух дней смогут наблюдать сближение Луны и Марса

Общество

Два небесных светила будут находиться в 2 градусах друг от друга

Москвичи в течение двух дней смогут наблюдать сближение Луны и Марса
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Луна

Москва, 17 октября 2018, 21:31 — REGNUM  Жители и гости Москвы 17 и 18 декабря смогут наблюдать в небе сближение Луны и Марса, сообщает пресс-служба Московского планетария.

«Луна в фазе первой четверти будет располагаться недалеко от ярко-красного Марса, который с весны украшает небо», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Марс будет настолько ярким, что его легко можно увидеть даже рядом с Луной. Оба светила будут находиться в 2 градусах друг от друга.

Наблюдать астрономическое явление можно будет вечером 17 и 18 октября с момента захода солнца и до полуночи. После полуночи Луна и Марс будут скрываться из вида за горизонтом.

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Астрономия
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