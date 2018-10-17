Псковский губернатор о трагедии в Керчи: «Скорбим вместе с вами»

Псков, , 21:25 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников от себя лично и от жителей Псковской области выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в Керченском политехническом колледже.

«Псковская область скорбит вместе с вами. Такие события всегда вызывают глубокую горечь, но особенно ужасно, когда из-за человеческой глупости и жестокости погибают дети и подростки», — говорится в соболезновании.

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Михаил Ведерников выразил уверенность в том, что следственные органы установят полную картину произошедшего, и все виновные понесут справедливое наказание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября в политехническом колледже Керчи студент 4-го курса колледжа, 18-летний подросток сначала расстрелял находившихся в колледже людей, а затем покончил с собой. По последним данным, 19 человек погибли и около 40 были госпитализированы. Большинство из них — подростки. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство двух и более лиц общеопасным способом»). В Крыму объявлен 3-дневный траур.

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