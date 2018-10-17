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Отопительный сезон в Кургане: снег идёт, а батареи холодные

Общество

Продолжают мёрзнуть жители трёх многоквартирных домов

Отопительный сезон в Кургане: снег идёт, а батареи холодные

Курган, 17 октября 2018, 20:51 — REGNUM  В Кургане по данным на 17 октября без отопления в Кургане остаются три многоквартирных дома. Два из них управляются ООО УК «Респект», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Тепло не получают жители дома № 31 по улице Космонавтов и № 31 по улице Промышленной. Ответственность за них несёт ООО «Респект» — одна из управляющих компаний Кургана. Кроме того, мёрзнут обитатели дома №7 по улице Краснодонская.

Остальные курганцы, по сообщению местных властей, проблему с теплом решили, хотя на прямую линию в департаменте ЖКХ поступают звонки с жалобами — как на холод, так и на чрезмерный нагрев батарей и отсутствие возможности регулировать температуру в квартирах.

Напомним, как сообщало ранее ИА REGNUM, в Зауралье составили график подключения жилых домов Кургана к теплу. Согласно плану, окончательно дать отопление в городе должны 20 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: Отопительный сезон в Зауралье: граждане жалуются на холод

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Отопительный сезон
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