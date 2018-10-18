В Москве открылся самый шоколадный салон

Москва, , 02:15 — REGNUM В Москве открылся Салон Шоколада, он обещает стать самым необычным за все время проведения, передает корреспондент ИА REGNUM. В нем принимают участие 80 компаний и шоколатье из 16 стран, в том числе Швейцарии, Франции, Германии, Италии.

Российские и международные эксперты, талантливые шоколатье, собрались на четыре дня, чтобы поделиться знаниями, опытом и любовью к шоколаду, донести рецепты и секреты его приготовления, приобщить посетителей к искусству дегустации.

Салон не мог обойти вниманием главное событие года — чемпионат мира по футболу. В торжественном открытии приняла участие супруга легендарного вратаря советской сборной Льва Яшина, игроки сборных разных лет, в том числе, и участники ЧМ.

Новации также не чужды салону. Новая площадка «Шоколад: новое измерение» оборудована VR-станциями для полного погружения в мир шоколада. Посетителей ждет прогулка по виртуальной шоколадной фабрике, тесты на влияние эмоций при дегустации и, конечно же, шоколад.

Посетителей ждут мастер-классы, кондитерское шоу.

И конечно же, все ждали главного: дефиле шоколадных платьев — 15 элегантных и неповторимых творений от именитых шоколатье и дизайнеров будут представлены широкой публике с 19 по 21 октября на главной сцене.

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