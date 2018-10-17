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Тела погибших в колледже в Керчи пока не отдают родным

Общество

Следствию предстоит провести ещё множество экспертиз на месте происшествия

Тела погибших в колледже в Керчи пока не отдают родным
Убийство

Керчь, Крым, 17 октября 2018, 20:22 — REGNUM  Тела погибших в Керченском политехническом колледже остаются в здании, поскольку площадь преступления большая и следователям необходимо всё детально обследовать. Об этом 17 октября журналистам рассказали представители оперативного штаба по расследованию преступления.

«На месте сейчас работают представители ФСБ, Следственного комитета, МВД и других структур. Предстоит много работы и быстро это сделать, к сожалению, не получится, поскольку площадь преступления достаточно обширная», — отметили специалисты.

По его словам, тело предполагаемого преступника также находится в здании колледжа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Следкома РФ Александр Бастрыкин отметил, что к совершению преступления могли привести действия определённых лиц, под влияние которых попал молодой человек.

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По информации издания Mash, число пострадавших в Керчи увеличилось до 53 человек, 10 раненых находятся в тяжелом состоянии.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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