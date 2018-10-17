Ингушетия: организаторы распустили митинг в Магасе

Магас, , 20:09 — REGNUM Митинг в столице Ингушетии против соглашения об установлении административной границы между Чечней и Ингушетией с 17 октября распущен. Его организаторы сообщают, что продолжение протестной акции начнется 31 октября, передает Телеграмм-канал «Главком РИ».

Активисты призвали прибрать за собой территорию после совершения коллективной послеполуденной молитвы, где с 8 октября проходил санкционированный митинг. Было также отмечено, что «оставшуюся еду и напитки отдадут в благотворительные фонды, для раздачи неимущим».

Стоит отметить хорошую организацию митингующих. К 19:30 на фотографии, размещенной в соцсети, видно, что протестная площадка перед телецентром в Магасе полностью свободна от людей.

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В МВД республики сообщили ИА REGNUM также о провокационных сообщениях о якобы силовом разгоне участников митинга. На самом деле данная информация является недостоверной.

«Сценарий силового разгона участников санкционированного митинга не планируется», — отметили в пресс-службе МВД.

Оргкомитет митинга сообщил также о том, что на 30 октября намечено проведение всемирного конгресса ингушского народа. Где будет проходить это мероприятие, сообщат позже. Кроме того, до этого времени активисты движения против границ, установленных соглашением глав Чечни и Ингушетии, намерены создать свою комиссию из числа юристов, историков, картографов и компетентных специалистов для определения реальных, как они полагают, границ Ингушетии.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение об установлении административных границ между субъектами. Однако часть жителей Ингушетии выразила недовольство этим решением. В день ратификации этого соглашения парламентами республик 4 октября они вышли на протестную акцию. Сначала она была несанкционированная, а с 8 октября разрешение на ее проведение дало правительство Ингушетии.