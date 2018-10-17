В Сочи задержали первого вице-мэра города

Сочи, Краснодарский край, , 19:40 — REGNUM В Сочи сотрудники правоохранительных органов задержали первого вице-мэра города Сергея Юрина и его предшественника Анатолия Рыкова, который ныне является заместителем генерального директора автономной некоммерческой организации «Росгонки». Об этом сегодня, 17 октября, сообщают местные СМИ.

В администрации города Сочи прошли обыски. Эпизод некоего уголовного дела, в котором фигурируют Юрин и Рыков связан с деятельностью мэрии. Кроме того, в рамках этого же производства был задержан адвокат Александр Литвинов. О каком именно деле идёт речь, не уточняется.

Про Рыкова известно, что должность первого вице-мэра Сочи он занимал с 2009 года. Он курировал правовые вопросы. В августе 2018 года он перешёл на пост заместителя генерального директора АНО «Росгонки», которая занимается организацией российского этапа гонок «Формула-1». Должность Рыкова в мэрии занял Юрин.

И Юрин и Рыков являются членами команды нынешнего мэра Сочи Анатолия Пахомова. Ранее они работали вместе с ним в администрации Анапы.