В калужской Медыни отреставрировали центральную площадь «Городские часы»

Медынь, Калужская область, , 20:25 — REGNUM В городеМедынь Калужской области в ходе реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» благоустроена площадь «Городские часы». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, 17 октября в Медыни министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Егор Вирков ознакомился с выполнением работ по созданию комфортной среды на территории муниципалитета.

В 2017 году в Медыни благоустроили девять дворов и три общественных территории. В 2018 году большая часть средств была направлена на развитие одного общественного пространства — площади «Городские часы».

«Центральная площадь приобрела совершенно европейский ухоженный вид, где можно провести и массовое мероприятие и просто погулять, любуясь окрестностями. Помимо благоустройства, радуют глаз и окружающие площадь фасады зданий, большинство из которых тоже приведено в порядок. Именно комплексный подход к преображению городов, с учетом пожеланий жителей, должен стать приоритетным в ближайшие годы», — завил Вирков.

До 2022 года в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в Медыни будут благоустроены еще 24 дворовые территории и пять общественных пространств. По словам Виркова, в грядущем конкурсе «Малых городов и исторических поселений». Начиная с 2019 года, преимуществом для его участников станет синхронизация благоустройства с программами по дорожному строительству, туризма и культуры, капитального ремонта многоквартирных домов и другими федеральными проектами, в частности, «Умный город».

Напомним, в 2018 году в Калужской области в приоритетном проекте по формированию комфортной городской среды участвуют все 57 муниципалитетов с численностью населения более 1000 человек. На реализацию проекта в текущем году предусмотрено более 355 млн рублей, в том числе из федерального бюджета порядка 157 млн рублей. На эти средства запланировано благоустроить 251 дворовую и 54 общественных территории.