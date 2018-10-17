Бастрыкин: на керченского стрелка мог кто-то негативно повлиять

Керчь, Крым, , 19:35 — REGNUM Следствие отрабатывает версию стороннего влияния на студента, устроившего 17 октября взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, а также разыскивает его предполагаемых сообщников, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Напомним, погибли 19 человек, около 40 — в больницах.

По словам председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, который выразил свои соболезнования родственникам погибших, следствием будут приняты исчерпывающие меры для того, чтобы детально установить все причины трагедии.

«Если выяснится, что к совершению преступления привели действия определённых лиц, под влияние которых попал молодой человек, либо чье-то бездействие, следствие непременно даст им правовую оценку», — уточнил глава Следкома.

Также отметим, по данным источников, на заседании оперативного штаба по расследованию причин трагедии, который сейчас проходит в Керчи, стало известно, что правоохранители ищут сообщников Владислава Рослякова.

«Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению сообщников и мотивов совершения преступления», — отметили представили штаба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор учебного заведения Ольга Гребенникова и очевидцы сообщали, что преступление совершало несколько человек.

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