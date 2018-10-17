Сальвини: Религиозная война на Украине не принесет Европе ничего хорошего

Москва, , 19:33 — REGNUM На Украине может начаться религиозная война, действующие власти страны «используют слово «Бог» в геополитических интересах», заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини в среду, 17 октября, в Москве во время встречи с представителями итальянского и российского бизнеса.

Сальвини отметил, что «с ужасом» читает эти новости из Украины, страны, в которую Евросоюз в последние годы вложил около 15 миллиардов евро.

Итальянские СМИ почти не пишут о религиозной войне на Украине, отметил вице-премьер. Но происходящее не может принести Европе ничего хорошего, религиозные войны вообще никогда не приносят ничего хорошего, сказал Сальвини.

Он напомнил, что «несколько лет назад недалеко от Италии» (в Югославии — прим. ИА REGNUM ) происходили похожие события с отъемом храмов и имущества. «Если кто-то попытается принести этот огонь вражды в Италию, он будет для нас врагом номер один», — отметил Сальвини.